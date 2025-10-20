為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    土地公懲罰？ 台中累犯酒駕女 開瑪莎拉蒂廟前翻車送辦

    2025/10/20 11:36 記者黃旭磊／台中報導
    湯女喝酒後開瑪莎拉蒂，在土地公廟前自撞分隔島翻車。（讀者提供）

    湯女喝酒後開瑪莎拉蒂，在土地公廟前自撞分隔島翻車。（讀者提供）

    台中南屯區湯姓女駕駛（49歲）為酒駕累犯，今天凌晨2時許，自駕瑪莎拉蒂數百萬轎車行經惠中路一段土地公廟前，不明原因自撞中央分隔島，瑪莎翻覆、左前輪撞落分隔島，水泥磚塊噴飛散落路面，湯女受困駕駛座，獲救後測得酒測值0.3，辯稱只喝「1罐海尼根」，全案依公共危險罪嫌送辦。

    惠中路與市政北三路口凌晨發生自撞事故，湯女駕駛寶藍色瑪莎拉蒂疑不勝酒力，失控撞上中央分隔島後翻覆，所幸僅造成湯女手部擦傷，未波及路人，惠中路速限50公里，湯女疑超速，民眾直呼「連土地公也看不下去。」

    台中市第四警分局表示，湯女為10年內酒駕累犯，凌晨再度酒駕處最高12萬罰鍰、吊銷駕照並移置保管車輛。

    黎明派出所副所長黃思凱說，湯女一度受困駕駛座，獲救後呼氣酒測值0.3，辨稱19日晚間與友人聚會「只喝1瓶海尼根」，返家途中，莫名其妙就撞到分隔島翻車，也不知隔壁就是土地公廟。

    警方說，湯嫌酒精濃度測試，超過法定標準，全案依涉嫌違反刑法公共危險罪嫌送辦，呼籲飲酒後切勿心存僥倖駕車上路。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    瑪莎拉蒂在土地公廟（左）前自撞翻車。（讀者提供）

    瑪莎拉蒂在土地公廟（左）前自撞翻車。（讀者提供）

