    7旬翁遇詐團「台版地面師」 員警即刻攔阻守下490萬元

    2025/10/20 11:10 記者王冠仁／台北報導
    警方與行員聯手阻止邱姓老翁被騙。（記者王冠仁翻攝）

    住在台北市的7旬邱姓老翁遇上詐騙集團，對方編理由要他解除、交付490萬元定存；邱跑到住家附近銀行辦理時被行員發現異狀，通報警方。轄區員警釐清來龍去脈後，研判邱遇上「台版地面師」，因為代書聲稱有「地主」要賣不動產給邱，但卻合約書都拿不出來；警方向邱苦勸，他最終打消念頭，避免積蓄化為泡影。

    北市警中正一分局今天公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也呼籲民眾，詐騙集團常以「代書協助」、「購屋急付款」等話術迷惑受害人，民眾務必保持警覺，遇大額交易可隨時向警方或165反詐騙專線查證。

    警方調查，住在台北市的7旬邱姓老翁，日前透過網路輾轉認識1名代書，對方每天對他噓寒問暖、談論買賣不動產的經驗；這名代書取得他信任後不久，就聲稱有1名「地主」，打算出售1間「地主戶」房產，還向他聲稱是「甜甜價」。

    邱信以為真，不久後就依對方所說，跑到台灣銀行城中分行，打算解除490萬元定存並提領出來。行員詢問他用途，他只聲稱要支付房屋頭期款，行員察覺有異通報警方。

    轄區忠孝東路派出所警員簡仲寬趕到現場向邱詢問來龍去脈，但員警細問之下發現，邱聲稱的交易內容漏洞百出；員警認為邱可能遇詐騙集團，但邱還不信，甚至還說員警可以跟代書通話。員警透過邱的手機與代書交談後，發現更多不合理之處，包含雙方尚未簽署任何買賣合約，代書也拒絕透露地主及交易細節，更無法提出契約或談判紀錄，只堅持要邱先領出490萬元現金再去「簽約交付」。

    警方研判，這筆交易疑似涉及不明代書與地面師勾結設局，企圖先誘使民眾領出鉅款，再行詐取。員警當機立斷向邱說明並強力勸阻，最終讓他打消念頭，成功攔阻他被騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

