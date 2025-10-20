為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新莊箱屍案排除他殺死者兒子獲釋 警方將派員探訪

    2025/10/20 11:08 記者吳仁捷／新北報導
    新莊箱屍案陳嫌獲釋，警方表示，並未接獲檢方通知，將再前往了解陳嫌是否返回住處。（記者吳仁捷攝）

    新北市新莊7月底驚傳箱屍案，陳姓男子涉嫌將父親遺體裝入行李箱棄屍，新莊警分局突破膠著查出嫌犯，並將他移送羈押，但法醫解剖報告，沒有毒物反應及外力介入，傳出警方撤銷羈押，陳嫌無保釋放，僅限制住居；新莊警分局表示，並未接獲檢方連繫，陳嫌也不須到派出所報到，直到媒體披露才知悉，但會請轄區派出所，了解陳嫌是否返回住處。

    新莊區新泰路369巷底一處小排水溝，里民於7月底發現遭人丟棄紅色行李箱，里長聞到惡臭報案，警方到場開啟，赫見竟有具男屍，全身蜷縮且雙腳萎縮，後背刺有蜘蛛圖案、左手也有刺青，警方掌握陳嫌棄屍畫面，7月底逮人，警方緊急人工比對，確認死者為陳嫌失聯父親。

    記者到棄屍現場查訪，發現陳嫌將行李箱藏入巷底小排水溝的鐵橋，因位置隱密，幾乎沒人發現，直到上月24日大雨，水勢上漲將行李箱沖至小排水溝，里民循屍臭發現異狀，通報里辦公室報案。

    專案小組擴大過濾監視器無著，一度憂心棄屍時間超過監視器儲存約30日時限，偵辦陷入膠著，直到新莊分局長陳保緒到新莊信仰中心地藏庵，參拜地藏王菩薩、文武大眾爺等神祇，專案小組成員再回棄屍現場焚燒金紙，希望借助宗教力量加持，早日破案。說也離奇，專案小組當晚便過濾出陳嫌7月6日晚間棄屍畫面，連忙回溯陳嫌居住新莊中平路一帶，取得拘票連夜逮人破案。

    據了解，警方當時依殺人、遺棄屍體、湮滅證據等罪嫌，將29歲陳嫌移送法辦聲押獲准，但法醫解剖，發現死者體沒檢出毒物、藥物，一併排除外力致死、受虐等跡證，傾向自然死亡或猝死，陳嫌與母親無力處理才棄屍，排除他殺，只限制陳男住居。

    案發後，陳姓死者兒子陳嫌羈押，陳妻因無法自理生活，由社會局安置，如今陳嫌獲釋，警方將了解陳嫌是否返回住戶，至於陳母是否能返家，仍待社會局評估。

