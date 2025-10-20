「最辣營養師」高敏敏與台南帥警視訊 疾呼：防假名人陷害

網譽最辣營養師的高敏敏，與台南刑警廖偉廷視訊時呼籲民眾、網友慎防假名人詐騙陷阱。（警方提供）

被網友譽為「最辣營養師」、「氣質女神」封號、並在網路社群平台擁有百萬粉絲的知名營養師高敏敏，近日與台南市警局第二分局刑警廖偉廷合作拍攝反詐騙宣導影片，提醒民眾警惕及慎防時下流行的「假冒名人詐騙」陷阱。

影片中，高敏敏以輕鬆幽默的口吻揭露詐騙手法、呼籲大家遇到疑似假帳號或假留言時務必提高警覺，避免上當受騙。她說最近有不少網友私訊問她：「妳有在賣減肥藥嗎？」，甚至有人誤信「高敏敏推薦壯陽藥」等假訊息，讓她又驚又氣。

她強調，「營養就是生活習慣，不是靠什麼神奇仙丹！」詐騙集團常盜用她的照片與影片內容，假冒是她的帳號推銷產品，甚至偽造留言、假見證，讓網友誤以為是她本人推薦的。

高敏敏表示：「我只會在自己官方帳號或受邀的公開平台分享資訊，請大家一定要認明我的真帳號！」她希望藉由這支影片提醒粉絲們守住健康、守住荷包，與警方一起對抗詐騙。

南市警二分局提醒，這類假冒名人詐騙的手法層出不窮，常見模式包括：1.盜用名人或專業人士照片開設假帳號、2.張貼偽造留言、假見證誘騙網友信任、3.附上不明購買連結，讓受害者匯款或提供個資。警方呼籲民眾對於來源不明的連結、帳號或廣告，務必查證真偽，切勿隨意點擊不明連結或提供個資，以免成為詐騙受害者，對網路訊息有任何疑慮，可撥打「165反詐騙專線」諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南市警二分局刑警廖偉廷與最辣營養師高敏敏視訊連線，也提醒民眾慎防假名人詐騙的手法。（警方提供）

