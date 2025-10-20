睡夢中被叔公親吻私密部位驚醒 少女提告後和解撤訴

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

1名未滿14歲少女指控叔公趁她熟睡親吻她的臉、胸，還摸屁股，檢察官依強制猥褻罪提起公訴，但老翁辯稱只有吻臉及拍屁股，目的是為喚醒沉睡的她，台東地方法院審理認未達屬公訴罪的強制猥褻，但性騷擾防治法，屬告訴乃論，少女最終也和解撤告，法官判決公訴不受理。

檢察官提起強制猥褻公訴指稱，老翁是少女的叔公，雙方具有家庭暴力防治法之家庭成員關係，某年中秋連假星期天，在少女祖母住處房間內，親吻少女臉頰、胸部、頸部等身體部位，一邊撫摸臀部、大腿，強制猥褻得逞，犯對未滿14歲之女子強制猥褻罪。

少女於法院審理時證述，當天放假，她在祖母房間睡覺，穿著一身連身裙，左側躺在床邊，腳朝向窗戶，叔公進房間的時候沒有察覺，她發現的時候，叔公已坐在床邊，側著身面對她，後來也變成以側躺的姿勢面對她，依序親她的臉頰、脖子、胸部、手臂，並用手摸她的屁股，叔公摸的時候她剛醒，當下被嚇到，沒有做出什麼反應，但感到不舒服，叔公之後就離開房間，她後來有把這件事情跟祖母及老師說。

法官審理認定老翁以嘴部吻少女臉頰、頸部、胸部，手部撫摸大腿及臀部位置等情節，堪以認定，舉動顯已踰越常人間合理肢體互動範疇，但尚未妨害被害人之性自主權利，行為屬性騷擾罪之範疇，須告訴乃論，因雙方於審理中成立調解，少女並撤回告訴，諭知不受理之判決。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

