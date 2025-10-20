為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    三義木雕街黑狗突衝出店家 2女童遭咬傷送醫

    2025/10/20 09:51 記者張勳騰／苗栗報導
    女童手臂等多處被咬傷。（翻攝臉書我是三義人）

    苗栗警分局今（20）日執行網路巡邏勤務時，發現民眾於社群PO文指「參觀木雕藝術節，發生了商店街小狗沒綁咬人的事」，經警方調查，發現是一位媽媽帶著分別3、6、9歲的女兒行經三義鄉木雕街騎樓時，突被店家內的黑狗跑出咬傷，媽媽緊急將被咬傷的兩名女兒送醫，飽受驚嚇。

    苗栗警分局三義分駐所調查，這起狗咬人意外是發生於11日下午，苗栗縣政府文化觀光局等單位在國慶連假舉辦國際木雕藝術節活動，這位媽媽帶著3名女兒走騎樓欲至木雕節會場，突遭店家內跑出的黑狗咬傷，3名幼童哇哇大叫趕緊跑開，媽媽則趕緊拉住黑狗，未讓牠再咬人。其中，3歲及9歲二名女童手臂等多處受傷送醫，事後家屬在就醫後至三義分駐所報案，目前雙方仍在協調，尚未對飼主提出告訴。

    據指出，咬人的黑狗是房東所飼養，並非店家養的狗；鄰居說，狗狗平常都會跟狗主人一起出現。

    苗栗警分局今日呼籲飼主若飼養犬貓等寵物，應妥善管理，確保未對他人造成威脅。若因未妥善管束導致他人受傷，將依法追究過失傷害責任。

