    首頁 > 社會

    男子好奇空氣槍威力當街試槍掃射2車 警逮人送辦

    2025/10/20 09:38 記者陳文嬋／高雄報導
    許男好奇空氣槍威力多大，竟當街試槍掃射2車。（擷取自社會事新聞影音）

    許男好奇空氣槍威力多大，竟當街試槍掃射2車。（擷取自社會事新聞影音）

    高雄市一名許姓男子好奇購買的瓦斯空氣槍威力有多大，竟於鳳山區保華二路試槍，當街掃射2部停放路邊車輛，警方調閱監視器以車追人，只花4小時循線逮人，起獲1把瓦斯空氣槍，初步鑑定具有殺傷力，警訊後將他依槍砲彈藥管制條例移送法辦。

    警方調查，嫌疑人許姓男子（28歲）無業，日前買了一把空氣槍，好奇想看威力有多強大，昨天凌晨於鳳山區保華二路試槍，開車持槍當街掃射，造成路邊停車格2部車輛玻璃彈痕累累。

    2名車主昨天上午要開車上班，才驚覺愛車遭人破壞報案，怒PO社會事新聞影音，今天整件事情才曝光。

    警方調閱路口監視器畫面，發現1名男子坐在車上試槍，以車追人鎖定許男涉嫌重大，趁許男牽車埋伏逮人，從他的住處起獲1把瓦斯空氣槍，將他帶回警局偵辦。

    許男到案坦承犯行不諱，警方初步鑑定瓦斯空氣槍具有殺傷力，警訊後將他依違反槍砲彈藥管制條例及毀損罪嫌移送法辦。

    許男好奇空氣槍威力多大，竟當街試槍掃射2車。（擷取自社會事新聞影音）

    許男好奇空氣槍威力多大，竟當街試槍掃射2車。（擷取自社會事新聞影音）

    許男好奇空氣槍威力多大，竟當街試槍掃射2車。（擷取自社會事新聞影音）

    許男好奇空氣槍威力多大，竟當街試槍掃射2車。（擷取自社會事新聞影音）

    警方逮獲許男移送法辦。（民眾提供）

    警方逮獲許男移送法辦。（民眾提供）

    熱門推播