豐原公老坪假日環警監聯合稽查 一口氣查獲11輛改裝車

豐原警分局利用假日進行「環、警、監」聯合稽查，共攔查到11輛改裝車，其中2輛經排氣檢驗不合格。（民眾提供）

台中市豐原區公老坪為著名休閒景點，常吸引民眾騎鐵馬、慢跑、散步及看夜景，豐原警分局為防制危險駕車、改裝車輛製造噪音「炸街」，影響交通安全，利用假日進行「環、警、監」聯合稽查，共攔查到11輛改裝車，其中2輛經排氣檢驗不合格，將依空汙管制法等相關規定告發，共裁罰3000元，同時段並舉發重大交通違規，計有青少年無照駕駛7件、闖紅燈10件，更查獲酒後駕車4件4人，警方表示，顯示青少年無照駕駛及酒後駕車仍是警方未來取締重點。

豐原警分局於18日夜間時段，會同環保局、監理站等單位，在豐原區水源路、水源路七巷口共同實施「環、警、監」聯合稽查並結合封鎖式路檢，加強取締噪音車及危險駕駛等車輛。

豐原警分局交通組長張庫源表示，為改善轄內噪音車問題，今年已辦理8次「環、警、監」聯合稽查，一共查獲16件改裝噪音車，並由環保局依噪音管制法告發裁罰；這次除了與環保局、監理站辦理聯合稽查外，豐原警分局員警另於平時勤務中發現疑似噪音車，主動攔查、錄影上傳環境部噪音車檢舉網站，今年迄今共計585件，後續將由環保局通知車主到驗。

豐原分局長謝建國呼籲民眾行車應確實遵守交通法令規定，青少年切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速及製造噪音，並提醒民眾酒後不開車，如有飲酒應搭乘大眾交通運輸工具或指定代駕，以確保自身及其他用路人安全。警方將持續透過交通稽查、路檢，加強稽查取締重大交通違規及危險駕駛等車輛，並不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，以確保民眾生活安寧及安全。

豐原警分局利用假日舉發重大交通違規，計有青少年無照駕駛7件、闖紅燈10件，更查獲酒後駕車4件4人。（民眾提供）

