    首頁 > 社會

    男坐計程車留iPhone抵押稱回家拿錢 結果竟是搭霸王車

    2025/10/20 08:26 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子坐計程車留iphone抵押稱要拿錢，結果竟是搭霸王車。示意圖。（資料照）

    黃姓男子於2023年10月21日晚上11點多於苗栗縣頭份市叫車，計程車司機接到派遣後前往搭載黃男由頭份市出發前往新竹市區，抵達目的地後，黃男向運將佯稱要上樓拿錢，並留下iPhone手機抵押後離去，司機苦等30分鐘發現黃男失去蹤影，發現遭黃男搭霸王車，前往派出所報案。

    苗栗地院法官近期審理後，依詐欺罪判處黃男拘役50日，如易科罰金，以1000元折算1日。未扣案犯罪所得即相當於850元車資沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

    案發當時，黃男明知身上並無金錢支付計程車車資，仍致電計程車車隊叫車，黃男搭乘計程車由苗栗縣頭份市抵達新竹市後，並未立刻支付車資850元，而是先留下當時手持的iPhone手機，向計程車司機稱以手機抵押、要上樓拿錢讓司機放鬆戒心，之後黃男下車後不見蹤影，司機苦等候發現上當怒而報警。

    黃男到案後否認手機門號為其申辦使用、否認曾叫車，更否認行車紀錄器錄影畫面中錄下乘客為其本人。

    苗栗地院法官審理時，發現黃男曾因同類型詐欺案件經法院論罪科刑，素行難稱良好，且犯後否認犯行，迄今未與受害司機達成和解或賠償所受損失，故判處拘役50日可易科罰金。

