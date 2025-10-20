台24線機車未辦入山登記闖檢查所 遭里港警方攔查開罰

汽機車進入三地門、霧台要辦入山登記（里港警分局提供）

台24線往霧台的里港警分局三德檢查所18日有2台機車，未停車直接衝過檢查所，沒有辦理入山登記，檢查所員警發現後立即制止，當場告誡，並且發現其中1台機車照後鏡不符規定及排氣管未申報，因此依道路交通管理處罰條例第16條舉發，處900~1800元罰鍰。

里港警分局表示，根據人民入出台灣地區山地管制區作業規定，申請入出山地經常管制區者，應填具申請書，未依規定申請入山許可，經勸離不聽依社維法71條規定，於主管機關明示禁止出入之處所，擅行出入不聽勸阻者，處6000元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

警方指出，民眾進入台24線三地門、霧台山區需辦理入山登記，除三德檢查所外，位於台24線上的三地門分駐所、里港分局均可以辦理，亦可於3日前上縣警局網站登錄，以節省排隊時間，千萬不能直接通過，否則警方將會追查，這2台擅闖的機車被攔回後，騎士辯稱第一次到霧台，不知道要登記，被攔下後已補登記，所以這部分並未開罰。

機車未辦入山登記闖檢查所，警方立即攔查（里港警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法