    手機伸進短裙男的裙下偷拍 「攝」男下場曝光

    2025/10/20 07:34 記者陳鳳麗／南投報導
    34歲熟男偷拍短裙男下風光，南投地院判緩刑3年，但要提供200小時義務勞務。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣陳姓男子路上見穿短裙的年輕男子，即緊跟並將手機伸進裙下來拍攝，短裙男發現偷拍當場喝斥並報警，南投地院以無故攝錄他人性影像罪，判刑6個月，南投檢方提起上訴後，陳男與短裙男和解賠償，且接受心理治療，南投地院因此駁回上訴，改判緩刑3年，但須服200小時義務勞務。

    擁有大學學歷的34歲陳姓男子，今年1月在南投市某條道路的人行道上，看到1名年輕男子穿短裙，克制不了偷拍衝動，打開手機錄影功能，故意走在短裙男後方，並趁人多時靠近，將手機伸進短裙男的裙下偷拍，有拍到大腿、內褲。

    短裙男很快就發現陳男拿手機偷拍，當場大叫「你幹什麼？」，隨即抓住陳男的手，並打電話報警，警方到場將陳男帶回派出所，果然在其手機看到他偷拍短裙男裙下風光的影片。

    陳男被以無故攝錄他人性影像罪名起訴，南投地院法官審酌陳男前有多次妨害秘密案件的前科紀錄，此次擅自偷拍，欠缺對他人身體之自主權及隱私權的尊重，陳男坦承犯行，但未能與告訴人和解或調解，判處有期徒刑6個月，如易科罰金，折合18萬元。

    南投檢方認為陳男有多次妨害秘密前科，造成被害人身心傷害及恐懼不輕，但原審量刑過輕因此提起上訴。

    南投地院合議庭審理期間，陳男和短裙男達成和解賠償，法官審酌陳男雖有多次類似前科，但上次距離此案已10年，且也在接受心理治療中，因此改判緩刑3年，但要提供200小時的義務勞務。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

