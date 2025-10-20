凌虐2月嬰害發育不良多處傷 狠父判刑並延長羈押

蔡姓男子被控凌虐兒子，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

高雄蔡姓男子涉嫌凌虐2個月大兒子，被高等法院高雄分院依妨害幼童發育罪，判處徒刑2年半，並因他有再犯之虞，裁定延長羈押2個月。

警方調查，2024年11月間，被告蔡男明知其2個月大兒子尚未發育完成，竟未按時餵奶，並因長期處於飢餓狀態，造成營養不良、成長明顯遲滯，5個月內體重僅增加0.86公斤，涉嫌足以妨害其身心健全或發育。

同年12月某日，蔡男開車載嬰兒外出，涉嫌貿然將熱湯掛在嬰兒乘坐座椅前方，害嬰兒被燙傷。今年1月底至2月初，蔡男在北高雄租處，不滿嬰兒哭鬧，徒手毆打胸口，造成左胸骨折，甚至嬰兒就寢時，蔡男將他放在高約50公分、四周卻未設圍欄床鋪邊緣，因而墜落地面，造成頭部出血、骨折等傷勢。

今年9月間，高雄高分院依妨害幼兒發育罪，仍判處蔡男有期徒刑2年6月，審酌他羈押期限將屆，並有反覆實施之虞，裁定自10月25日起，延長羈押2個月，可抗告。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

