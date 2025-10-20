巧合到嘴角上揚！錢包失而復得 失主與拾獲人竟「命中注定坐隔壁」

外籍人士錢包失而復得，拾得人竟巧到與他在警所比肩而坐。（警方提供）

令人嘴角上揚！有時候，命運安排比電影還神奇，台中市第五分局水湳派出所，上週五上演一幕宛如劇本般的巧合，一名外籍旅客焦急報案尋找遺失錢包，沒想到短短幾分鐘後，拾獲男子竟推門而入，兩人被警員安排「剛好」坐在彼此身旁，下一秒翻開錢包，照片上的人竟正是坐在隔壁的失主！

「Found it! This is mine!」外籍男子驚喜喊出聲，全場頓時爆出笑聲與掌聲，他激動地起身與拾得人握手致謝，連聲說著「Thank you so much!」感動神情溢於言表，他表示，原本以為錢包找不回來，沒想到竟能在派出所「與恩人並肩相遇」，這份善意讓他對台灣印象更加深刻，「Taiwanese people are really kind!」

值班警員陳奕睿以流利英文安撫、協助確認證件，整個過程流暢自然，那一晚，派出所裡的每個人都笑了，錢包失而復得、兩個素不相識的人跨越語言隔閡相逢，宛如命中注定的相遇；第五分局長劉其賢表示，這起事件展現了警察同仁的外語專業與台灣人天性樂於助人的特質，讓國際友人親身體驗到台灣最珍貴的溫暖價值。

外籍人土、失主都高興的與員警合影留念。（警方提供）

