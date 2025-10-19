女車手被逮認罪判8月、二審翻供「被利用」 法官打臉加重判刑

吳姓女車手被逮時認罪求輕判，一審判刑8月，她不滿上訴還翻供，二審法官認定她否認犯行、無從減刑，撤銷改判11月徒刑。（民眾提供）

彰化43歲吳姓女子擔任詐騙集團車手、並假冒行員向被害人收取150萬元被逮，一審依三人以上共同詐欺取財未遂罪判刑8月。吳女不服上訴，還翻供辯稱，只是誤信網路求職廣告、遭詐騙集團利用。但二審法官認為她「非初犯、也非無知」，認定她否認犯行、無從減刑，撤銷改判11月徒刑；上訴反而判更重。

判決書指出，吳女擔任企業文書工作、月薪約3萬，今年1月，她持偽造的投資公司工作證與收款單據，向彰化縣楊姓男子取款150萬元，當場被員警逮捕，起初她否認犯行，直到檢方偵訊，才坦承認罪。彰化地院審理，以她認罪而減刑，依加重詐欺取財未遂罪判刑8月，追徵未扣案犯罪所得1萬5000元。

請繼續往下閱讀...

不過吳女不服上訴，辯稱她也是受害人，因上網找工作被騙，幫面交丟包只是「跑外務」，否認參與詐欺，要求輕判並宣告緩刑。

台中高分院審理指出，吳女曾在2023年間把銀行帳戶提供給陌生人，涉嫌幫助詐欺、洗錢等案件，雖然南投地檢署三度不起訴，吳婦求職卻沒有警覺性，持偽造工作證取款，卻宣稱是「跑外務」，每次面交成功可獲1000至2000元報酬，與付出的勞力不相當，辯詞違反常理。

法官指出，刑事訴訟法有「不利益變更禁止原則」，如果檢察官沒上訴，僅被告上訴，二審法官不能判處比原審更重之刑，但一審判決如適用的法條不當，就不在此限；二審合議庭強調，吳女否認犯行，已無從依法減刑，一審適用的法律與量刑都不當，因此撤銷原判刑且加重判刑11月，可上訴三審。

吳女持偽造的投資公司工作證與收款單據，向楊姓男子取款時被員警逮捕。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法