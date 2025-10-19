為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    花蓮男籌醫藥費當車手！收款逾「500萬」加重門檻 判4年8月

    2025/10/19 23:13 記者陳冠備／彰化報導
    游男向鄧男詐取820萬元，已觸犯對同一人或同案詐騙逾500萬元的「特殊加重詐欺取財罪」，可處3年至10年徒刑。圖非當事照。（資料照）

    游男向鄧男詐取820萬元，已觸犯對同一人或同案詐騙逾500萬元的「特殊加重詐欺取財罪」，可處3年至10年徒刑。圖非當事照。（資料照）

    詐騙集團車手幫人提錢觸法，金額太大還會「加重處罰」！23歲游姓男子加入詐團擔任車手，其中一次收取金額高達820萬元，超過去年八月上路《詐欺犯罪危害防制條例》規定的「500萬元」加重門檻，遭彰化地院依「特殊加重詐欺取財罪」從重量刑，合併其他罪刑，判處有期徒刑4年8月，併科罰金18萬元。

    判決書指出，游男於去年8月加入詐騙集團，並擔任面交車手工作，該詐團要求游男冒充「航偉投資控股股份有限公司」的營業員，並偽造「游東吳」工作證及收款憑證，以向鄧姓、周姓被害人收取投資款。

    判決書指出，游男分別於去年8月10日、15日，向鄧姓被害人詐得430萬元及390萬元，合計820萬元，同年月15日，則向周姓被害人詐得100萬元。

    彰化地院審理，游男坦承犯行，辯稱只當一星期車手就被抓，尚未取得報酬，詐得現金已全部交給上級，他也「賣慘」表示，因車禍休養4個月無收入，20萬元醫藥費都是借來的，才迫不得已車手，並宣稱與周姓被害人達成調解，希望減刑。

    法官認為，游男住在花蓮，卻能遠赴彰化詐財，顯示身體狀況並不差，縱使要還債，也可尋找正當工作賺取，另外，游男雖與周男和解，但判決前卻沒有付半毛錢，難以認定犯後態度良好，不能以「顯可憫恕」等理由減刑。

    法官還強調，游男向鄧男詐取820萬元，已觸犯對同一人或同案詐騙逾500萬元的「特殊加重詐欺取財罪」，可處3年至10年徒刑，刑度遠重於加重詐欺罪的1年至7年徒刑，對鄧男詐欺部分判刑4年、併科罰金16萬，對周男行騙則依加重詐欺罪判刑1年10月、併科罰金3萬，合併定應執行刑4年8月，併科罰金18萬，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

