罕見！國中籃球助理教練猥褻學妹 未和解竟獲緩刑原因曝

某國中籃球隊義務助理教練，涉嫌猥褻學妹，被高雄高分院判緩刑。（情境照 ）

高市某國中籃球隊義務助理教練阿榮（化名），見女學生身體不適，帶往辦公室內進行快篩時，涉嫌上下其手，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處徒刑3年2月，但審酌他目前是學生，有意賠償和解卻被拒，宣告緩刑5年，頗為罕見。

判決書指出，被告阿榮在高雄某國中義務擔任助理教練，與未滿14歲被害人甲女為學長、學妹關係。2023年9月18日下午，甲女表示身體不適，被他獨自帶往籃球隊教練辦公室內進行快篩。

請繼續往下閱讀...

阿榮因一時行動，將手伸入甲女衣服內，涉嫌撫摸胸部和外陰部，被高雄地院依強制猥褻罪，判處有期徒刑3年2月，他不服上訴，要求從輕發落。

高雄高分院開庭調查，阿榮沒有前科，曾多次表達歉意，願意賠償和解，卻被甲女家屬退回匯票，並審酌他案發時僅18歲，因年輕好奇衝動，一時失慮犯罪，乃維持原審刑度，但予以緩刑5年，期間交付保護管束，以啟自新。

此外，禁止被告對甲女接觸、連絡或騷擾，另提供240小時義務勞務，及接受法治教育5場，仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法