    嘉義青雲瀑布再傳憾事 男撿拖鞋失足溺水

    2025/10/19 20:33 記者王善嬿／嘉義報導
    救難人員在青雲瀑布潛水搜尋，找到落水男子時，已無生命徵象。（嘉義縣消防局提供）

    救難人員在青雲瀑布潛水搜尋，找到落水男子時，已無生命徵象。（嘉義縣消防局提供）

    4名好友今相約到嘉義縣大埔鄉青雲瀑布出遊野餐，下午2點許，年約22歲葉姓男子在岸上疑因拖鞋掉落，要撿拖鞋時不慎失足溺水，由於當地近日午後下大雨，瀑布水量豐沛，同行友人四處搜救未果，連忙報警搶救，救難人員潛水搜尋，傍晚4點許尋獲，現場失去生命徵象，經送大埔醫療站急救，宣告不治，後續將交由警方調查。

    嘉義縣消防局今下午2點多獲報，大埔鄉青雲瀑布發生溺水意外，出動各式消防車輛6輛、充氣式橡皮艇，以及消防員8人、義消4人前往搜尋，下午4點許尋獲，該民眾已失去生命徵象，經送往大埔醫療站急救不治。

    警方初步調查，葉男老家在嘉義，與其他3人是好友，今相約到青雲瀑布野餐、賞景，下午2點許，2人下水游泳，葉男與另1人待在岸邊，不料疑因撿拖鞋，葉男不慎失足落水，同行友人連忙搜救卻未能救起，急忙報警求助，不料葉男被救起時已命危，送醫急救仍不治，與好友天人永隔。

    大埔鄉青雲瀑布今年5月21日，曾有一名建築工人與友人前往野餐並游泳戲水，不幸溺斃，今再度發生溺水意外，縣消防局呼籲，近日午後常有大雨發生，民眾切記不要在有「禁止游泳」、「水深危險」等標誌區域內戲水，避免不幸事件發生。

    搜救人員在瀑布下四處搜尋，下午4點多尋獲落水男子，將其送醫急救。（嘉義縣消防局提供）

    搜救人員在瀑布下四處搜尋，下午4點多尋獲落水男子，將其送醫急救。（嘉義縣消防局提供）

    4名男子到青雲瀑布遊玩，其中1名男子不慎溺水，救難人員下水搜救。（嘉義縣消防局提供）

    4名男子到青雲瀑布遊玩，其中1名男子不慎溺水，救難人員下水搜救。（嘉義縣消防局提供）

