奇蹟沒有出現…攀宜蘭阿玉山失聯 山友遺體深潭尋獲

攀登宜蘭阿玉山失聯的黃姓山友，今天下午遺體被尋獲。（讀者提供）

宜蘭縣60歲黃姓山友16日偕同65歲陳姓友人，攀登蘭陽5大名山之一的阿玉山，陳男隔天自行下山、黃男在山區失聯，搜救人員今天（19日）下午在10多公尺深的水潭尋獲黃男，家屬盼望的奇蹟沒有出現，見到的是一具冰冷遺體。

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣昨晚下起間歇性大雨，但搜救黃姓山友行動不停歇。宜蘭縣消防局組成的8人搜救小組，今天上午6點多從福山植物園阿玉山入口擴大搜尋；另外，黃男居住地員山鄉湖西村，也有6名村民組成自救團協尋。

中午12點半，湖西村自救團在員山鄉粗坑溪上游、即福山便道二號橋往上約半小時路程山區深潭，發現失聯的黃男遺體，消防人員下午4點合力打撈上來，4點半抬到福山便道二號橋，由家屬確認身分。據了解，黃男被找到的地點已偏離阿玉山登山路徑，外界研判他獨自下山途中可能迷路，又碰上天雨路滑，可能因此不慎跌落深潭死亡。

黃姓與陳姓山友16日上午一起攀登阿玉山，原訂1天往返，但當晚遲未返家，陳男家屬打119求援，消防局17日上午組隊搜尋，當天下午陳男自行返家。經詢問陳先生，16日晚上他與黃姓山友夜宿溪畔，隔天凌晨起來黃先生不見蹤影，原以為對方已先行返家，天亮後他才獨自下山。

消防局17、18日在阿玉山搜尋無所獲，今天下午熟悉山區路況的員山鄉湖西村自救團尋獲黃男遺體。

黃姓山友遺體被尋獲的地點已偏離阿玉山登山路徑，不排除下山時迷路跌落深潭。（讀者提供）

