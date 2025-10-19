冬山農路機車騎士遭撞飛稻田 網：路口不停「駕照雞腿換的」

宜蘭冬山鄉富英路與珍珠一路口，今天下午發生轎車、機車相撞，造成騎士受傷送醫。（警方提供）

宜蘭縣冬山鄉富英路與珍珠一路一處沒有交通號誌的農路路口，今天（19日）下午12點多發生轎車、機車相撞車禍，機車騎士被撞後彈飛到路旁農田，經送醫急救傷勢無大礙。車禍影片曝光後，網友直呼「天啊！人直接飛起來了」。

羅東警分局中午12點46分接獲報案，直指冬山鄉富英路與珍珠一路路口發生交通事故，警方到場處理，查出30歲莊姓男子駕駛白色轎車，沿著幸福一路往富英路方向行駛（南往北），另名34歲吳姓男子騎乘普通重型機車沿著珍珠一路西往東方向直行，雙方在事故路口碰撞，造成吳男受傷送醫。

車禍當下，路過用路人的行車紀錄器拍下2車相撞瞬間畫面，吳男騎機車行經路口，被疾駛而過的白色轎車撞飛，看起來相當驚悚。網友留言，「路口不停，真的很勇」、「駕照就雞腿換的」。

駕駛及騎士接受酒測均無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲駕駛人行經路口應減速慢行，並注意前方狀況，支道車應停讓幹道車先行，幹道車也應減速慢行注意路況；羅東警分局將持續加強執法，確保用路人行車安全。

機車騎士被撞後彈飛到附近農田。（擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

