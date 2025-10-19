為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    冬山農路機車騎士遭撞飛稻田 網：路口不停「駕照雞腿換的」

    2025/10/19 19:08 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭冬山鄉富英路與珍珠一路口，今天下午發生轎車、機車相撞，造成騎士受傷送醫。（警方提供）

    宜蘭冬山鄉富英路與珍珠一路口，今天下午發生轎車、機車相撞，造成騎士受傷送醫。（警方提供）

    宜蘭縣冬山鄉富英路與珍珠一路一處沒有交通號誌的農路路口，今天（19日）下午12點多發生轎車、機車相撞車禍，機車騎士被撞後彈飛到路旁農田，經送醫急救傷勢無大礙。車禍影片曝光後，網友直呼「天啊！人直接飛起來了」。

    羅東警分局中午12點46分接獲報案，直指冬山鄉富英路與珍珠一路路口發生交通事故，警方到場處理，查出30歲莊姓男子駕駛白色轎車，沿著幸福一路往富英路方向行駛（南往北），另名34歲吳姓男子騎乘普通重型機車沿著珍珠一路西往東方向直行，雙方在事故路口碰撞，造成吳男受傷送醫。

    車禍當下，路過用路人的行車紀錄器拍下2車相撞瞬間畫面，吳男騎機車行經路口，被疾駛而過的白色轎車撞飛，看起來相當驚悚。網友留言，「路口不停，真的很勇」、「駕照就雞腿換的」。

    駕駛及騎士接受酒測均無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲駕駛人行經路口應減速慢行，並注意前方狀況，支道車應停讓幹道車先行，幹道車也應減速慢行注意路況；羅東警分局將持續加強執法，確保用路人行車安全。

    機車騎士被撞後彈飛到附近農田。（擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    機車騎士被撞後彈飛到附近農田。（擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播