神蹟？高雄鳳邑北門萬姓公媽生日香灰顯6數字 當期六合彩全開令人稱奇

鳳邑北門萬姓公媽生日香灰浮現數字令人嘖嘖稱奇。（謝秀霞提供）

高雄市鳳邑北門萬姓公媽近日生日，三炷香的香灰竟浮現六個數字，多人見證驚呼太神奇，正巧當期六合彩6個數字全開，令人嘖嘖稱奇！廟方稱首次發生，應是神明賜福，讓見者有福。

鳳邑北門萬姓公媽廟為地方信仰中心，供奉萬姓公媽、鳳山昭忠祠淮軍、武洛瑭山山神等，近日萬姓公媽生日，鳳山區北門里長謝秀霞等人前往廟裡持香團拜祝壽。

其中鄰長呂政龍所持三炷香插在天公爐不久後，三炷香的香灰隱約各自浮現數字，總計6個數字020348，多人見證驚呼「太神奇」。

廟方表示，香灰浮現數字很少見，堪稱吉兆，廟史將近一甲子，過去不曾發生，首次發生令人驚喜，應是神明賜福，讓見者有福。

謝秀霞指出，大家一起團拜完，將香插在天公爐，不久竟意外浮現數字，應是神明感謝大家來為祂祝壽，賜福、賜財給地方。

鄰長呂政龍對此感到不可思議，近日還發現鳥類來屋築巢，可能因此帶來福氣，香灰才會浮現數字，最近自己經營的牛排館人潮確實變多，營運有起色，他感謝神明賜福，保佑家人平安最重要。

