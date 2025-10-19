世界最新毒品趨勢》大麻為主要禍源 新興毒品使毒品問題益加複雜

台灣警方查扣大麻花及大麻膏。（記者陸運鋒翻攝）

根據聯合國發布的「二○二四年世界毒品報告」指出，全球吸毒人數二○二二年增至二點九二億，十年間增長百分之二十。主要根源仍是大麻的濫用，其次則是新型合成類毒品的出現，和市場供需愈來愈容易取得，加劇了國際間的毒品問題。

調查報告指出，在一般類毒品方面，大麻仍是全球使用最廣泛的毒品，有高達二點二八億的使用者；其次是類鴉片（指內含有鴉片性質），有六千萬人；安非他命有約三千萬人；可卡因有二千三百萬人；搖頭丸類也有二千萬使用者。

請繼續往下閱讀...

至於在我國，大麻在毒品人口中排列第三，位在安非他命與愷他命之後，但有愈來愈高的走向。

此外，在新興合成或混合使用毒品類方面，近年在一些高收入國家出現，卻也意外的導致吸食者發生用藥過量猝死的人數急劇增加。

大麻在全球與毒品有關的危害中占有相當大的因素，部分原因是大麻使用率很高：據二○二一年調查，全世界吸毒病症病例中有百分之四十二是大麻使用引發的病症。二○二三年則有百分之四十一的國家調查報告指出，接受戒毒治療者中，主要患者是使用大麻類相關毒品。

同時，研究報告表示，截至二○二四年6月止，在歐美等部分地區已將非醫療用途大麻的生產和銷售合法化後，加速了大麻的有害使用，甚至產品多樣化。其中許多產品內含的四氫大麻酚含量很高，以致經常使用大麻有關的精神病患者，和企圖自殺者的比例都有所增加，尤其是以年輕人居多。

研究報告也針對戒斷毒癮機會方面作出調查，全球有六千四百萬人患有毒癮問題，但每十一人中只有一人接受治療。每十八名女性吸毒病症患者中只有一人接受治療，而每七名男性吸毒病症患者中就有一人接受治療，發現男性較可獲得可貴的醫療資源。

至於新興合成類毒品的崛起，由於製造者需要實驗室和高深的化學知識鏈，目前流行的區域限於開發中國家，但因化學合成類的毒品混用情形相當高，和吸食者對於使用量的無法掌控，以致常常發生猝死狀況，即使有時能及時送醫救治，也因救護人員對毒品的相關知識不足，無法迅速救治。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關新聞請見︰

世界最新毒品趨勢》新興毒品威脅 硝基氮類等三大類毒品毒性驚人

世界最新毒品趨勢》歐美亞洲毒品威脅兩極化 合成毒品取代傳統毒品

在歐美等部分地區已將非醫療用途大麻的生產和銷售合法化後，加速了大麻的有害使用。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法