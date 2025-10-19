為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    送貨員酒後駕廂型車肇事 擦撞分隔島再撞變電箱翻覆

    2025/10/19 17:20 記者陸運鋒／新北報導
    消防人員獲報趕抵時，吳男已自行爬出車外僅受輕傷。（記者陸運鋒翻攝）

    消防人員獲報趕抵時，吳男已自行爬出車外僅受輕傷。（記者陸運鋒翻攝）

    吳姓送貨員今天下午駕駛廂型車，行經新北市中和區中正路時，失控擦撞分隔島後再撞上變電箱，導致整輛車翻覆，警消獲報趕抵時，吳男已自行脫困僅受輕傷，但酒測值達0.29毫克，將依公共危險罪嫌偵辦。

    據了解，住在新北市三峽區58歲吳男，自稱今天凌晨與朋友聚餐時，喝了大約2瓶啤酒後返家，早上約9時上工後，開始駕駛廂型車送貨。

    中和警分局調查，吳男今下午2時許，沿著中和中正路往板橋方向行駛，途中疑似不勝酒力，先擦擦撞台64高架道路下方分隔島後，再撞上變電箱及加壓馬達，導致整輛車向右側翻，路過民眾見狀紛紛報案。

    據指出，警、消趕抵現場時，吳男已自行爬出車外，僅有手腳擦挫傷並無生命危險，經救護人員包紮後不需送醫，而吳男經酒精吹氣檢測後，酒測值達0.29毫克，隨即被警方逮捕並帶回製作筆錄，警詢後，將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    吳男酒後駕駛廂型車送貨時，擦撞分隔島後再撞上變電箱翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

    吳男酒後駕駛廂型車送貨時，擦撞分隔島後再撞上變電箱翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

    變電箱遭撞毀損。（記者陸運鋒翻攝）

    變電箱遭撞毀損。（記者陸運鋒翻攝）

