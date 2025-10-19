金門幼教師遭逆向超車撞死 酒駕累犯肇逃收押禁見

金門縣警局金湖分局派員將張嫌（中）移送地檢署。（金湖分局提供）

金門地檢署今天表示，偵辦張姓男子涉嫌違規逆向超車將翁姓女幼教師撞死還肇逃一案，張嫌有逃亡及勾串證人之虞，昨日晚間向金門地方法院聲請羈押禁見獲准。檢方表示，一定嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。

金門地檢署指出，張嫌10月17日晚間6點20分左右，酒後駕車行經金湖鎮環島北路二段近玉環路口前，逆向超車撞擊對向車道騎乘機車的翁姓女騎士，導致翁女送醫急救無效身亡，張嫌所駕車輛翻覆，逃離現場躲藏，同日晚間11點20分，才自行前往警局投案，經當場對張嫌酒測，酒測值已經超標。

檢方表示，檢察官席時英18日前往相驗，財團法人犯罪被害人保護協會福建金門分會也同步啟動關懷機制，提供被害人家屬必要協助；訊後認張嫌涉犯刑法酒後駕駛動力交通工具致人於死及同法肇事致人於死而逃逸等罪嫌重大，有相當理由認為有逃亡及勾串證人之虞，有羈押必要，因此18日晚向法院聲請羈押禁見獲准。

金門地檢署主任檢察官葉子誠沉重呼籲，酒後駕車不但將自己置身險境，更有可能奪走他人生命及無數家庭的幸福，為免悲劇重演，民眾切勿心存僥倖，以身試法，地檢署一定嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。

金門地檢署對張嫌涉酒駕致死向法院聲請羈押禁見獲准。（記者吳正庭攝）

