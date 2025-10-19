受獄友之託竟約「嫂子」進摩鐵 3小時嘿咻3次...挨告性侵無罪

台中市林姓男子被獄友妻子指控性侵，一、二審均判無罪，全案仍可上訴。（資料照）

受獄友之託轉達訊息，卻與對方妻子「滾床單」！台中林姓男子在出獄後，以幫忙找律師為由，將稱呼「嫂子」的獄友妻子約進汽車旅館，短短3小時內發生3次性行為，事後女子報警控告遭性侵，不過法院認為事證不足，林男並無強暴、脅迫情形，一、二審均判無罪，全案仍可上訴。

判決指出，林男2023年7月因案被羈押在台中看守所，與一名男子同舍，9月初他停押獲釋，獄友拜託他出獄後代為聯絡妻子小美（化名），轉達照顧家中兒女、寄送日用品等訊息，林男因此取得小美電話號碼主動聯繫對方，稱要協助為其丈夫聘請律師、解除禁見，要求見面商談。

請繼續往下閱讀...

小美信以為真，當天下午便搭高鐵到台中與林男碰面，林男帶她搭計程車前往一間汽車旅館，進入房間後，兩人隨後在浴室、浴缸及床上先後發生3次性行為，過程中，小美支付了住宿與交通費，離開旅館後還借林男200元車資，小美回家後隔日認「被強迫發生關係」報案，檢方依妨害性自主罪起訴林男。

台中地院審理時，林男全盤否認性侵，辯稱雙方是「你情我願」未曾施暴，法官審酌，案發過程並無證據顯示林男使用暴力、脅迫或其他限制自由手段，小美在3次性交後仍主動支付費用，兩人互動自然，離開時態度友善，與一般性侵被害人出現恐懼、怒責或逃避的反應明顯不同，一審判林男無罪，檢方不服上訴，台中高分院審理後仍維持原判，認定證據不足駁回，全案仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法