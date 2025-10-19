通訊軟體假色情按摩詐騙猖獗 7旬退休醫務師被詐260萬元

假色情按摩詐騙宣導圖。（圖由刑事局提供）

詐騙集團近年來利用LINE或IG等通訊軟體，以美女頭像帳號，提供兼職按摩服務為由，色誘想要援交、按摩的男網友上鉤，再要求前往超商或透過網路購買App store點數卡，並提供票面上的卡號及密碼，以作為「不是警察」保證金等為由行騙；刑事警察局統計，今年上半年被害人透過通訊軟體要求按摩服務，遭詐案件共5620件，其中1名7旬退休醫務師被詐高達260萬元，財損最高。

刑事局表示，App store點數卡具有儲值容易、退費方便、便利性高等特性，詐團於取得點數卡的卡號及密碼後，可以直接在手機中儲值並立即要求退款，取得詐騙款項，逐漸取代過去的遊戲點數卡，成為假援交或假按摩詐騙的騙錢方式。

請繼續往下閱讀...

今年3月間，家住北部的73歲吳姓醫務師，在Threads上看到身材火辣的按摩妹，邀約對方外出進行色情按摩，對方按摩妹陸續要求購買6萬元的App store點數卡，並提供票面上的卡號及密碼作為保證金，吳男依指示購買交付後，對方又以10萬元保證不是警察的保證金、15萬元保證小姐安全的保證金，事後又被加碼要求70萬元公司保證金等等話術加碼，最後吳男透過超商與網路共購買260萬元的App store點數卡，對方仍避不見面，始知受騙報警。

另中部1名45歲醫材公司莊姓主管，今年6月看到IG上身材火辣、暱稱香香的按摩妹，本想約到府按摩服務，但按摩妹表示第一次須至指定地點提供服務，莊男從早上期待到晚上，當抵達指定的便利商店，卻被要求去便利商店購買2000元App store點數卡，以避免「現金桃色交易」及確認不是警察釣魚辦案，莊男依指示購買App store點數卡交付後，對方加碼被要求購買App store點數卡繳交保證金，莊男及時警覺，未在上當。

刑事局提醒，由於App store點數卡、遊戲點數等皆非法定貨幣，且告知卡號及密碼立即被儲值，財損流通及返還管道難以追查，App store點數卡已逐漸取代遊戲點數成為犯罪集團進行詐騙的洗錢管道，尤以「假援交」、「假按摩」詐騙最常見，也呼籲超商業者如遇不斷購買高額App store點數卡民眾，應進行關懷提問，必要時通報警方到場，切勿貪圖眼前的商業利益，而枉顧民眾被詐騙的財產損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法