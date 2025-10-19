為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    扯！遊覽車連撞自小客車2次 撞擊瞬間影像曝光

    2025/10/19 16:25 記者劉曉欣／彰化報導
    國道一號彰化路段傳出遊覽車連撞前方自小客車2次的意外。（圖擷取自記者爆料網）

    國道一號彰化路段傳出遊覽車連撞前方自小客車2次的意外。（圖擷取自記者爆料網）

    中山高速公路彰化南下路段，昨天（18日）發生遊覽車連撞前方自小客車2次的意外，撞擊瞬間影像也在今天（19日）曝光了。影片中自小客車已打雙黃燈減速行駛卻還是被撞。國道三隊表示，這起意外無人受傷，雙方酒測值為零，肇事原因調查中。

    從這段撞擊瞬間的影片發現，自小客車疑因前方有車禍，該路段出現塞車，自小客車因此減速慢行並打雙黃燈，但遊覽車卻還是撞了上來，碰撞很大聲，讓路過的人車都怵目驚心，沒想到，遊覽車還撞了第2次才停下來。

    國道三隊指出，這起意外發生在昨天近午時段，地點在國道1號南下車道202.2公里處，當時陳姓司機（61歲）駕駛遊覽車，行駛在中線車道，撞上前方由陳姓男子（31歲）所駕駛的自小客車，2人都沒有酒駕與受傷。

    警方呼籲，開車要與前車保持安全距離，避免分心開車或是疲勞駕駛，以確保安全。

    國道一號彰化路段傳出遊覽車連撞前方自小客車2次的意外。（圖擷取自記者爆料網）

    國道一號彰化路段傳出遊覽車連撞前方自小客車2次的意外。（圖擷取自記者爆料網）

