刺青男拒扣車推擠辱警 控警執法過當被打臉

蔡姓男子今天凌晨駕車途經新北市三芝，被查獲懸掛註銷車牌，情緒激動被警方強制保護管束，事後指控警方執法過當，警方公布影像打臉。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蔡姓男子今天凌晨駕車行經三芝潛水灣前，被巡邏員警發現車牌註銷，警方上前攔查，全身多處刺青的蔡男當場情緒激動，咆哮、揮舞手腳，出言辱罵在場員警，當場施以保護管束；蔡男事後Po網，指控警方執法過當，也未提到自身違規駕駛無效車牌車輛，淡水警方公布監視器打臉，證實為正常施加強制力，僅管束20餘分鐘，便讓蔡男由家人接走，因蔡男情緒不穩，警方也暫不提告。

淡水警分局今天凌晨2時許，在三芝執行防飆勤務，巡邏車AI巡防系統警示前方藍色福特轎車為註銷車牌，員警依法攔停盤查，員警依規定告知攔查事由，告發及移置保管作業時，駕駛蔡男疑因擔心車上冰箱內的毛蟹來不及交貨，情緒轉為激動，對員警大聲咆哮、揮舞手腳，還出言辱罵員警，員警口頭制止未果，考量他情緒失控，有自傷或攻擊他人之虞，遂依規定實施管束，並帶返派出所通知家屬到場。

蔡男到派出所後，仍相當激動，直到胞兄到場，蔡男情緒稍微緩和，但仍相當乖張，而管束蔡男過程間，員警遭蔡男撞及受擦傷，傷勢輕微無礙，暫不提告；據了解，蔡男精神不穩定，現場員警均無提告意願，警方將蔡男交由家屬帶回照顧，依法查扣車牌、移置保管車輛。

