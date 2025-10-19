羅東街頭驚見休旅車違規載人坐車尾抱童自拍 最高罰5萬4千元

羅東街頭驚見休旅車停在馬路上，打開後車廂，2名女子坐在車尾抱童自拍危險行為。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

宜蘭縣羅東鎮民權路傳出休旅車停在馬路中間打開後車廂，2名女子上車坐在車尾，雙腳伸出車外，其中1人抱著幼童，另1人疑似自拍，車子再大剌剌開走，讓目擊者傻眼。警方今天（19日）表示，此舉已違反規定，最高可處5萬4千元罰鍰。

鄰近羅東夜市的羅東鎮民權路，17日晚間10點半，1輛休旅車直接停在馬路上，打開後車廂，2名女子坐上車尾臉部朝外，1人抱著幼童，1人疑拿手機自拍，車子隨即緩緩駛離。目擊者後擔心休旅車一旦急煞，車尾的2女與幼童恐跌落地面受傷。

請繼續往下閱讀...

目擊者以「手裡抱著的是小孩不是玩具或娃娃耶，超級危險，還自拍？」，將行車紀錄器拍下畫面PO上網，網友回應，「這跟酒駕或無照駕駛有區別嗎？」、「要死自己去死，不要害了小朋友」。

羅東警分局檢視畫面，認定行為人違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款規定，「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，處駕駛人6000元以上3萬6000元以下罰鍰，另也違反第30條第1項第6款「車廂以外載客」，處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，最高合併處以5萬4000元。

警方呼籲駕駛人載運乘客時應先停於適當處所，乘客也要乘坐在安全適當位置，以免違規受罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法