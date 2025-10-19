詐團以花蓮救災改話術「贈胸章與鑰匙圈」 男被詐近3萬

刑事局。（記者邱俊福攝）

詐騙集團手法不斷根據時事翻新，近期連花蓮洪災愛心都遭利用，刑事警察局便發現詐團從剛開始的「免費贈送雨鞋」手法誘騙熱心民眾，近日開始改以贈送自己手作「救災胸章與鑰匙圈」、「小鏟子紀念品」等話術設局，1名男技術人員便因此被誘騙前往ATM依指示操作，遭詐走近3萬元。

警方表示，家住中部地區的40多歲被害人，本月14日在 Threads 上看到1位帳號暱稱「章靜涵」的網友發文，內容是要贈送她自己手作的救災胸章與鑰匙圈，免費贈送給協助花蓮救災的朋友們，並強調只要負擔運費即可，還寫了不少感人的話，讓被害人失去戒心。

請繼續往下閱讀...

被害人經加了對方的IG，雙方私訊聯繫，對方隨即給予一個表單連結，要求填寫收件資訊與寄件方式。警方表示，對方給予的表單連結是假的「7-11賣貨便」的頁面，被害人依指示填寫，隨後依對方要求匯款58元運費到1個偽冒的「慈濟帳戶」。

匯款後，對方立即以未完成「實名認證」，導致該帳戶遭到凍結為由，要求被害人趕快加入給予的假「賣貨便客服」LINE排除；由於對方假裝很緊張，還宣稱被害人可能會因此被調查，讓被害人也慌了神，一路配合。

接著，一名自稱「王專員」的客服人員主動聯繫被害人，強調為了解除帳戶異常，需要進行 ATM 的實名驗證程序，被害人便被引導前往操作ATM，直至到操作完成，被害人收到扣款簡訊時，才驚覺自己受騙報警。

警方提醒， 花蓮救災，請循官方公布的途徑辦理（衛福部0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案，以及花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區，才有保障，切勿輕信網路朋友貼文與廣告；不要點擊陌生人提供的連結；有網路交易問題，例如賣貨便，請洽官網聯繫窗口；救災拿贈品，卻要操作ATM，一定是詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法