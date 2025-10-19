為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    新莊箱屍案冥冥中巧合？ 警拜地藏庵當晚破案 3個關鍵時間都是子時

    2025/10/19 15:14 記者吳仁捷／新北報導
    新北市新莊區八月間驚傳箱屍案，值得一提的是，專案小組擴大過濾監視器無著，眼見將超過監視器儲存約30日時限，偵辦陷入膠著，直到新莊分局長陳保緒到新莊信仰中心地藏庵，參拜，說也離奇，專案小組當晚便過濾出陳嫌關鍵棄屍畫面，回溯陳嫌居住新莊中平路一帶，當晚逮人。（記者吳仁捷攝）

    新北市新莊區8月間驚傳箱屍案，新泰路369巷底一處排水溝被發現棄置行李箱，警方獲報查看，一開赫見是具男屍，值得一提的是，專案小組偵辦之際，擴大過濾監視器無著，眼見將超過監視器儲存約30日時限，偵辦陷入膠著，直到新莊分局長陳保緒上午到新莊信仰中心地藏庵，參拜地藏王菩薩、文武大眾爺、十殿閻羅等神祇，說也離奇，專案小組當晚便過濾出陳嫌7月6日晚間棄屍畫面，連忙回溯陳嫌居住新莊中平路一帶。

    此外，專案小組偵辦箱屍命案，擴大調閱監視器終於鎖定嫌犯，深夜11時許逮捕29歲陳姓男子到案；而本案從7月28日發現屍體、查出嫌犯於6日棄屍、31日突襲逮捕，3個重要時間都是深夜11時許（子時），似乎冥冥之中似有巧合、註定。

    新莊區新泰路369巷底一處小排水溝，里民7月底發現遭人丟棄紅色行李箱，里長聞到惡臭報案，警方到場開啟，赫見竟有具男屍，全身蜷縮且雙腳萎縮，後背刺有蜘蛛圖案、左手也有刺青，警方掌握陳嫌棄屍畫面，7月底逮人，警方緊急人工比對，確認死者為陳嫌失聯父親。

    記者到棄屍現場查訪，發現陳嫌將行李箱藏入巷底小排水溝的鐵橋，因位置隱密，幾乎沒人發現，直到上月24日大雨，水勢上漲將行李箱沖至小排水溝，里民循屍臭發現異狀，通報里辦公室報案。

    值得一提的是，專案小組擴大過濾監視器無著，一度憂心棄屍時間超過監視器儲存約30日時限，偵辦陷入膠著，直到新莊分局長陳保緒到新莊信仰中心地藏庵，參拜地藏王菩薩、文武大眾爺等神祇，專案小組成員再回棄屍現場焚燒金紙，希望借助宗教力量加持，早日破案。說也離奇，專案小組當晚便過濾出陳嫌7月6日晚間棄屍畫面，連忙回溯陳嫌居住新莊中平路一帶，取得拘票連夜逮人破案。

    此外，當地立泰里長許文章於7月28日深夜11時，與巡守隊發現於新泰路381巷底小水溝，發現紅色大行李箱發出腐臭、很重拉不動，報案和2名警員合力拖上岸，打開赫見一具裝入黑色塑膠袋的男性腐屍。

    接觸民俗人士透露，晚間11時俗稱早子時，是每天進入深夜之際，一般星宿學說較為渾沌，民間也有早子命運難斷之說，新莊箱屍命案3個關鍵時刻，都發生在晚間11時，雖說是巧合，不如解讀為冥冥之中，被害人求助、遭棄屍的無助，被上天發現，因而開啟一連串的契機，讓當事人遺體得以被發現，獲得告慰。

    熱門推播