    社會

    賓士「碰碰車」畫面曝 女吃安眠藥沿路衝撞5輛汽機車

    2025/10/19 14:28 記者劉濱銓／南投報導
    南投埔里鎮有賓士女吃安眠藥上路衝撞車輛，警方獲報趕往攔截並送醫治療。（民眾提供）

    南投埔里鎮有賓士女吃安眠藥上路衝撞車輛，警方獲報趕往攔截並送醫治療。（民眾提供）

    南投埔里鎮今在市區出現賓士車在路上橫衝直撞，不僅撞倒機車，還有汽車也挨撞，沿路「碰碰車」逾5車遭殃，警方獲報攔截，經查開車的是女駕駛，因服用安眠藥上路才失控亂撞，所幸未有人員受傷。

    民眾表示，今在埔里市區突然聽見屋外傳出連續撞擊聲，出外查看赫見有賓士車沿路撞到許多車，之後有路過駕駛叫開車的女子下車，但過了一會兒，女子又上車駛離，接著就沿路撞到好多汽機車，幸好當時警方趕到現場攔截，並上前喝令下車，最後女子才在警方包圍下離開車子，雖然沒有人被撞到，但開車沿路衝撞真的非常可惡。

    埔里警方表示，初步了解開車女子有服用安眠藥，恐因此才會精神不佳失控駕車，現已送醫治療觀察，後續會調查詳細肇因，女子沿路衝撞則造成多輛汽機車受損，所幸未有人員受傷。

    南投埔里鎮有賓士女吃安眠藥上路衝撞車輛，警方獲報趕往攔截。（民眾提供）

    南投埔里鎮有賓士女吃安眠藥上路衝撞車輛，警方獲報趕往攔截。（民眾提供）

    南投埔里鎮出現女子吃安眠藥開著賓士車上路，卻沿路衝撞多輛汽機車。（民眾提供）

    南投埔里鎮出現女子吃安眠藥開著賓士車上路，卻沿路衝撞多輛汽機車。（民眾提供）

