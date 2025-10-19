「最美檢察官」轉戰律師！事務所今開幕 司法界人士齊聚

「最美檢察官」陳漢章卸任檢察官後轉戰律界，並與司法官夥伴共同成立法律事務所，開幕典禮現場嘉賓雲集。（記者劉詠韻攝）

有「最美檢察官」之稱的陳漢章卸下檢察官一職，正式投入律師界，並以全新身分攜手志同道合的司法官夥伴成立「敦合法律事務所」。今上午開幕典禮除見多名檢察官、法官、調查官、律師及警察送花祝賀外，不少企業界人士也特地到場，足見其在司法圈深厚的人脈與良好人緣，更有曾與他合作辦案的警界人士笑稱，「少了一位檢察官，但多了可以信賴的律師。」

陳漢章任職檢察官長達12年，曾與警方偵破震驚社會的「毒殺妻案」名聲大噪，對於法律實務與制度運作有深厚經驗。他近年以女裝形象公開亮相，並在個人IG分享時尚穿搭與生活點滴，吸引逾5萬人追蹤，因其身為男性檢察官，卻不懼外界眼光，勇於突破社會刻板印象，因此被媒體譽為「最美檢察官」。

談及轉職原因，對於外界好奇是否因挫折或想多賺錢才離開，陳漢章直言並非如此，只是想在有限的時間裡多嘗試不同的可能性。他說，對檢察官一職依然充滿留戀，並指檢察官是一份自由度高、有權力、有地位又受國家保護的工作，若非時間有限，可能會一直做下去，「但人生苦短，如果有能力，我想多多嘗試，不枉此生」、「樂檢的稱呼要下台一鞠躬了，未來大家可以叫我樂樂律師」。

現場也有檢察官表示，陳漢章卸任後，相信將能更自在地做自己，包括突破過去在公職中受到限制的性別刻板印象，例如公開穿著女裝亮相，展現個人風格與自信，也能在律師事務所中嘗試更多法律與非法律領域的可能性。

據了解，律師事務所除陳漢章外，團隊其他合夥人皆為前檢察官與法官。

