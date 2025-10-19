為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女子騎機車上國道4號卻墜落橋下送醫 國道警調查釐清中

    2025/10/19 14:27 記者歐素美／台中報導
    女子掉落國道四號聚興橋下，消防人員前往搜救。（民眾提供）

    國道4號台中潭子段26.8K處，今天上午11時39分發生一起墜橋案，一名年約30歲的女子騎機車行經國道4號往台74快速道路、快官方向高架橋時，突從橋上墜落，路過民眾見狀立刻通報台中市消防局，消防人員到場發現女子機車留在原地，但人倒臥草地意識不清，目前已送往台中慈濟醫院急救；國道警方表示，案發的詳細情況正進一步調查釐清中。

    台中市消防局表示，今天上午11時39分，民眾報案指稱，有人騎機車在國道4號26.8K（聚興橋旁）往台74快速道路往快官方向高架橋上跳下，消防局出動潭子分隊及頭家厝分隊，出動各式車消防車輛6輛及消防人員10名，在近聚興橋附近草地發現1名女性傷患（年約30多歲），身上無明顯外傷、意識不清、對聲音有反應，經處置後慈濟醫院。

    國道公路警察局第三公路警察大隊表示，目前該女已送醫治療，案發經過的詳細情況，國道警方還在調查釐清中。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    消防人員將掉落橋下的女子抬上擔架送醫。（民眾提供）

