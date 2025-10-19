「鏡片裝上鏡架」未申請觸法眼鏡業者批擾民 檢調：依法偵辦

偵辦的檢調人員表示，該案均依法偵辦，無擾民情形。（記者吳昇儒攝）

台南市一家眼鏡行17日因販售裝上鏡架的鏡片商品，遭檢調依違反醫療器材管理法查辦。事後，業者批評擾民，且表示若依公告規定，會讓配鏡寸步難行。偵辦的檢調人員則表示，該案均依法偵辦，無擾民情形。據悉，業者於偵辦時，承認有未依規定製造或販賣等情形，因其所犯非重罪，故檢察官予以飭回。

台南地檢署17日指揮調查局桃園市調查處調查官前往台南偵辦該案，檢調認為，依照衛生福利部相關公告規定，鏡片本身算是醫療器材，需經申請販售許可，但若與鏡架組裝後，變成完整的眼鏡，則應視為另一項全新醫療器材，必須再次辦理查驗登記，方可販售。

此次涉案的眼鏡行業者，因未依規定，檢調認為，其行為已涉嫌違反醫療器材管理法，會同台南市衛生局查扣眼鏡後，將業者移送法辦。

業者事後表示，自己輸入的鏡片均有輸入及販售許可，且產品皆經地方衛生局檢驗，為何會被送辦？且依公告規定，未來顧客想換鏡架，就必須要通報衛生局許可，將會讓配鏡工作寸步難行。

另有業者指出，鏡片是眼鏡組成中最重要的核心，鏡架則屬於一般輔助商品，沒有鏡架，根本無法構成完整可配戴的眼鏡，兩者結合不應該視為全新醫材產品。且這樣的規定鮮少人知悉，有些連衛生局的人員都不清楚，倘若依公告嚴格執行，會讓日常配鏡流程寸步難行。呼籲中央機關，應迅速釐清、輔導矯正鏡片的許可範圍，避免產生灰色地帶，讓從業人員不慎觸法。

