夫婦1年多未交談、岳父喪禮也不出席，法官判離婚。（資料照）

男子阿光（化名）與妻子小田（化名）於1996年結婚，育有2名已成年子女；不過，小田近期向苗栗地院提起離婚訴訟，稱長期遭阿光言語、精神虐待，分房10幾年，甚至長達1年多未交談、阿光也未出席岳父喪禮；苗栗地院法官審理後，認為2人婚姻生活已名存實亡、無回復希望，故准許小田與阿光離婚。

小田主張，婚後常遭受阿光言語、精神虐待，阿光也甚少陪同她返回娘家；小田母親於2000年過世後，小田身心受打擊出現睡眠障礙，之後雙方便分房迄今，小田於2021年出現焦慮症就醫，但阿光置之不理，且自2022年雙方即未交談，小田後來在2023年7月搬離住處，小田父親今年5月過世時，阿光也未出席。

請繼續往下閱讀...

阿光則未到場、未提出任何書狀作何聲明或陳述。

法官審理後，認為阿光自小田罹患疾病後並未扶持對方、且自2023年7月分居2地、互不聞問，岳父過世阿光也未到場捻香，且小田離婚意願強烈，雙方婚姻已經難以挽回，故准許小田請求、判准離婚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法