    首頁 > 社會

    澳洲遊客喝醉入住西門町旅館 開錯門還強吻韓籍遊客

    2025/10/19 13:38 記者王冠仁／台北報導
    萬華警方介入調查這起離譜的強吻案件。（資料照）

    1名韓國籍男遊客日前來台旅遊，入住台北市西門町1家旅館，但他在昨天凌晨5時許於房間內睡覺時，忽然發現被人強吻；他睜開眼一看，赫然發現1名喝醉酒的澳洲籍陌生男子在他房間內，他氣得報警。轄區警方趕到旅館處理後續，由於侵入住宅與性騷擾都是告訴乃論之罪，韓籍遊客尚未提告，後續若他提出告訴，警方將依法辦理。

    北市警萬華分局西門町派出所在昨天凌晨5時許接獲報案，聲稱有1名韓國籍遊客在西門町1家旅館內睡覺時，居然遭1名澳洲籍遊客闖入房間強吻。

    警方調查，原來這名韓國籍遊客與澳洲籍遊客互不相識，但2人近日恰好都入住西門町同一家旅館，彼此的房間左右相鄰。

    昨天凌晨5時許，跟朋友在外喝酒的澳洲遊客返回旅館，疑因不勝酒力、神智不清，不小心將韓國籍遊客的房間誤認為自己房間，且恰好韓國籍遊客沒有關好房門。澳洲籍遊客進入房間後，發現床上有人，糊里糊塗強吻，這才把韓國籍遊客嚇得驚醒。

    轄區員警到場後，警方向韓國籍遊客說明相關權利，但對方並沒有表示要提告，而是較為偏向要向旅館業者求償。

    警方說，目前已經抄錄雙方資料，如韓國籍遊客事後提告性騷擾與侵入住宅，警方將傳喚澳洲籍遊客到案。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

