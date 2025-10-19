為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    涉收中國資助選立委 馬治薇想解除限制出境反被裁定延長8個月

    2025/10/19 13:09 記者吳昇儒／台北報導
    曾任民眾黨桃園市黨部發言人的馬治薇（左）曾參選桃園市立委，涉收中國資助參選，被限制出境。圖為2023年6月獲得正要參選總統的時任民眾黨主席柯文哲（中）當眾推薦；右為另一參選人李慕妍。（資料照，記者周敏鴻攝）

    曾任民眾黨桃園市黨部發言人的馬治薇（左）曾參選桃園市立委，涉收中國資助參選，被限制出境。圖為2023年6月獲得正要參選總統的時任民眾黨主席柯文哲（中）當眾推薦；右為另一參選人李慕妍。（資料照，記者周敏鴻攝）

    曾任民眾黨桃園市黨部發言人的前桃園市立委參選人馬治薇因涉收中國資助參選，被限制出境。馬治薇與律師提出請求，想要解除限制，想陪同75歲父親前往中國地區探親。高等法院裁定不准，且於10月7日裁定，10月13日起延長限制出境、出海8月，可抗告。

    馬治薇向法官主張不應再限制她出境、出海；而其辯護律師也稱，馬經原審判處犯非公務機關非法蒐集、處理利用個人資料罪，應無延長限制出境、出海必要，且被告父親年紀高齡75歲，兄長罹患中風、母親失智，均無法陪同父親前往中國，故請求法官解除限制出境、出海。

    法官認為，馬姓被告涉犯反滲透法、國家安全法部分，雖經原審不另為無罪諭知，但檢察官不服已提出上訴，並敘明上訴理由；另被告涉犯個人資料保護法部分，被判處有期徒刑8月，因此認定犯嫌仍屬重大。

    另考量被告於2023年4至5月間，頻繁出入境我國與中國地區，並提供國會聯絡名冊給自稱冰姐、阿浩等人，也接受兩人資助，顯有為了迴避司法機關追訴、審判逃離台灣到中國生活的可能性。因此，駁回請求，並於10月13日起，延長限制出境、出海8月。

