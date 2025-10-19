為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏警台24線查改裝車、超速違規 1天開出16張罰單

    2025/10/19 13:04 記者葉永騫／屏東報導
    警方在台24線進行聯合稽查（里港警分局擔供）

    台24線為連結屏東縣三地門鄉與霧臺鄉的重要交通要道，吸引許多遊客駕駛前往谷川大橋、阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址等景點，但超速、改裝車輛噪音影響部落安寧，危及道路安全，里港警分局於18日結合環保局在三德檢查所執行聯合稽查，取締改裝排煙管及車體變更等違規，並搭配移動測速照相，共開出16張罰單，呼籲駕駛人不要改裝，一定要依照規定行駛。

    里港警分局自5月起結合警察局交通隊假日於台24線強力執法，並不定時結合監理站、環保局聯合稽查，採不定時定點方式加強取締超速、改裝車體等違規行為，統計今年截至目前共舉發超速1377件、變更車體設備650件，昨天再動員警力、環保局人員10人次，共取締違規16件，其中無照駕駛2件、越級駕駛3件、違規改裝車輛排氣管2件、違規改裝機車後照鏡9件，另外通報噪音車召回檢驗1部。

    警方指出，台24線進出霧臺各部落路段均設有速限警示標誌，提醒駕駛人遵守速限，違規改裝車體，依道路交通管理處罰條例第18條處2400元以上罰鍰，並責令檢驗、一年內違反2次以上吊扣牌照3個月；3年內經吊扣牌照2次，再違反者，吊銷牌照。

    警方在檢察哨稽查違規車輛（里港警分局提供）

    警方在台24線進行測速照相（里港警分局提供）

