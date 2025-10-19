中壢警雷霆除暴路檢查獲111件刑案 逮捕110人包括1馬籍車手

中壢警啓動雷霆除暴週末臨檢路檢共查獲111件刑案逮捕110人。（記者李容萍翻攝）

桃園市警察局持續執行「雷霆除暴」專案，中壢警分局17、18日週末晚間結合市警局刑事、保安及交通警察大隊動員140人次警力，針對轄內23處特種營業場所及主要幹道，執行高強度臨檢與路檢。警方統計本週共查獲111件刑案、逮捕110人，並成功緝獲包含一名馬來西亞籍嫌犯在內的3名詐欺車手，同時查獲販賣製造二級毒品案。

中壢警分局這波「雷霆除暴」專案，主要針對轄內KTV、撞球館、電子遊藝場及旅館等23處特種營業場所實施臨檢，並於6條主要幹道設置6處路檢點，22組巡邏網高密度巡邏防處，全面強化臨檢查察與防制酒駕取締作為。

經統計，中壢警分局本週共查獲刑案111件、110人，其中包含毒品22件22人、詐欺22件22人、竊盜12件10人、公共危險15件15人及通緝犯13件10人，並查獲詐欺車手3件3人、偵破販賣、製造第二級毒品5件11人。

其中，本週緝獲的3名車手當中，其中一名為馬來西亞籍的37歲謝姓男詐欺車手，於轄內超商ATM提領贓款後，警方立即調閱監視錄影畫面鎖定犯嫌身分，並持拘票將他拘提到案，詢後依詐欺罪嫌依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，為維護轄區治安穩定，警方將持續進行高強度臨檢與主動查緝策略，針對易滋事場所及犯罪熱點加強掃蕩，並同步強化查緝毒品與詐欺犯罪。

林鼎泰也說，依據內政部警政署統計，外籍人士涉詐欺嫌疑犯人數2022年及2023年分別為521人及921人，2024年更遽增至1862人；今年上半年涉入詐欺的外籍人士，已經超過去年整年達到2054人，在各類案件中占比達到37.77％，不僅是最高的類別，中壢警分局9月查獲10名提領車手中，有3分之2就是外籍車手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

