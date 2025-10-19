男子心情不佳跳海 海巡人員及時將他救起

搜救人員將跳入海中的男子救上岸。（民眾提供）

一名男子心情不佳，昨晚跑到台中市梧棲漁港，友人獲知趕緊打電話報案，海巡署第四巡防區獲報，立即指揮中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員展開協尋，搜救人員在梧棲漁港觀光娛樂船浮動碼頭發現男子時，男子突情緒激動跳入海中，幸海巡人員立即下水救援，順利將其救上岸並送醫，幸未釀成憾事。

昨天晚上10點左右，台中港務警察總隊北堤中隊及台中港務消防隊防風林分隊人員，在梧棲漁港觀光娛樂船浮動碼頭發現男子，不料，男子突然情緒激動跳入海中，海巡人員立即下水救援，順利將其拉回岸際，救護人員評估男子有失溫情況，將男子送醫檢查後無大礙，幸未釀成憾事。

第三岸巡隊呼籲生命可貴，切勿因一時情緒輕生；若有心理壓力或情緒困擾，請讓專業人員即時提供關懷與支持。若民眾於岸際發現有人員情緒恍惚、不穩定或有預謀輕生行為等相關情形，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

