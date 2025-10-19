為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    聽到轉賣靈骨塔有高利潤 台南7旬翁這動作保住積蓄

    2025/10/19 12:29 記者王俊忠／台南報導
    76歲的吳姓老翁到南市警三分局安中派出所詢問員警「投資靈骨塔有高利潤是真的嗎？」，被員警識破是騙局。（圖由民眾提供）

    76歲的吳姓老翁到南市警三分局安中派出所詢問員警「投資靈骨塔有高利潤是真的嗎？」，被員警識破是騙局。（圖由民眾提供）

    1名76歲的吳姓老翁，近日到台南市警局三分局安中派出所詢問「有人說可幫忙轉賣靈骨塔，利潤豐厚，但要他提供身分證影本、繳稅金與手續費共3萬9千元，這是真的嗎？」安中所員警一聽、檢視吳翁手機通聯紀錄，判斷是靈骨塔假投資真詐騙案，保住吳翁的存款。

    據了解，吳翁於10月2日接獲1名自稱靈骨塔銷售員的男子來電，對方誇口稱可協助吳翁轉賣靈骨塔並獲取高額利潤；對方並要求吳翁提供身分證影本及先繳交稅金、手續費等共3萬9千元。

    這位靈骨塔銷售員並於10月13日、14日持續打電話催促吳翁付款，吳心生疑慮、於18日下午到南市警三分局安中派出所諮詢。警員吳佳柔、李偉維了解案情後，確認是典型的靈骨塔假投資、真詐財手法，立即勸阻吳翁勿依指示匯款，免於受騙失財。

    南市警三分局呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，凡是遇到陌生人以高獲利為由要求匯款或提供個人資料時，務必提高警覺，隨時撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，可避免財產損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    76歲吳姓老翁到南市警三分局安中派出所詢問「投資靈骨塔有高利潤是真的嗎？」，員警檢視吳翁與對方通聯紀錄識破是騙局。（圖由民眾提供）

    76歲吳姓老翁到南市警三分局安中派出所詢問「投資靈骨塔有高利潤是真的嗎？」，員警檢視吳翁與對方通聯紀錄識破是騙局。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播