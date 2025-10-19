聽到轉賣靈骨塔有高利潤 台南7旬翁這動作保住積蓄

76歲的吳姓老翁到南市警三分局安中派出所詢問員警「投資靈骨塔有高利潤是真的嗎？」，被員警識破是騙局。（圖由民眾提供）

1名76歲的吳姓老翁，近日到台南市警局三分局安中派出所詢問「有人說可幫忙轉賣靈骨塔，利潤豐厚，但要他提供身分證影本、繳稅金與手續費共3萬9千元，這是真的嗎？」安中所員警一聽、檢視吳翁手機通聯紀錄，判斷是靈骨塔假投資真詐騙案，保住吳翁的存款。

據了解，吳翁於10月2日接獲1名自稱靈骨塔銷售員的男子來電，對方誇口稱可協助吳翁轉賣靈骨塔並獲取高額利潤；對方並要求吳翁提供身分證影本及先繳交稅金、手續費等共3萬9千元。

這位靈骨塔銷售員並於10月13日、14日持續打電話催促吳翁付款，吳心生疑慮、於18日下午到南市警三分局安中派出所諮詢。警員吳佳柔、李偉維了解案情後，確認是典型的靈骨塔假投資、真詐財手法，立即勸阻吳翁勿依指示匯款，免於受騙失財。

南市警三分局呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，凡是遇到陌生人以高獲利為由要求匯款或提供個人資料時，務必提高警覺，隨時撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，可避免財產損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

