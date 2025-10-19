台中30歲男投資噴200萬背債崩潰 攀頂樓「危險舉動」警溫情喊話

經警方溫情喊話，男子情緒終於漸趨平緩。（民眾提供）

投資失利壓力爆棚，差點釀成悲劇！台中市北屯區一名30歲男子，因虛擬貨幣、期貨與股票接連失利背負逾200萬元債務，近日酒後情緒失控竟爬上頂樓做出「危險舉動」，當時警消趕抵現場，巷道間氣氛緊繃，幸好員警機智應對溫情喊話，最終男子在眾人勸導下冷靜下來，平安脫險。

這起驚險事件發生在15日傍晚6時許，第五分局東山所接獲報案指稱，北屯區東山路一帶有男子情緒激動需要協助，員警江庭瑋與宋遠青立即趕抵，發現狹窄巷弄內已聚集多名消防人員與雲梯車，鄰近居民圍觀緊張不已，只見男子坐在頂樓邊緣，神情恍惚、語氣激動，不斷自責投資失敗、欠債纏身，讓在場人員都捏了把冷汗。

員警見狀不敢貿然靠近，改以柔性勸導，耐心傾聽男子傾吐壓力，並不斷以家人為出發點開導，同時間，消防人員也操作雲梯車靠近，以安全距離隔空勸說，歷經近半小時的對話，男子情緒終於漸趨平緩，答應回到安全處，員警立刻上前攙扶他回到屋內，隨後陪同送醫進一步評估與安撫。

經查，男子近來因投資接連失利積壓巨大壓力，加上酒後情緒一度崩潰，所幸員警與消防合作無間，及時阻止悲劇發生；第五分局分局長劉其賢呼籲，民眾投資前應清楚了解風險並做好損益控管，如果因為投資失利致使情緒低落，也要尋求適當管道紓解壓力，切勿一時衝動做出危險行為。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

男子接受建議由員警陪同就醫。（民眾提供）

