誘國小女童拍裸照 替代役男被判刑1年9月

士林地院審理後，認為替代役男觸犯引誘使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑1年9月，緩刑5年，並支付公庫6萬元。（記者吳昇儒攝）

台北市一名替代役男，去年9月透過網路遊戲結識年僅11歲女童，竟於同年月17日深夜，要求對方拍攝臉部以下的裸露胸部、腿部等私密處照片供己觀賞。所幸，女童家人發現後，報警逮人。士林地院審理後，認為他觸犯引誘使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑1年9月，緩刑5年，並支付公庫6萬元。

檢警調查，案發當時這名役男在網路遊戲上結識女童，透過網路遊戲及通訊軟體私訊功能，與其互傳訊息，勸誘她傳送頭部以下、胸部及腿部私密裸照供其觀覽。

被害女童拍下上半身裸露胸部的照片、拉下內褲兩張照片的影像，傳送給役男觀覽。家人發現後，認為事態嚴重，趕緊報警逮人。

警方逮人後，他承認犯行，並表示非常後悔，被依違反兒童及少年性剝削防制條例案件中的引誘使少年自行拍攝性影像罪，移送士林地檢署法辦。檢察官偵訊後，依法提起公訴。

法官審理時，女童雖稱有跟對方提及自己讀國小，且網路遊戲簡介上也記載自己11歲，但卻無證據佐證；替代役男則稱對方宣稱是14歲少女，雙方各執一詞，不能單憑被害人所述對其做不利認定。

法官認為，替代役男多次向被害人及其家屬表達想要和解及賠償，但終未能達成調解，考量他尚具悔意，且經評估其具有身心障礙等情形，依觸犯引誘使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑1年9月，緩刑5年，判決確定後1年6月內需支付公庫6萬元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

