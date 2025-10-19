千名車友約拍攝聚會湧進新北、基隆交界處 警取締68件違規

警方到場進行交通疏導，維護用路人的安全。（記者吳昇儒翻攝）

由車友們舉辦的一項車輛拍攝聚會活動，昨日在新北市瑞芳區與基隆市交界處舉行。新北市瑞芳警分局為維護交通秩序，規劃交通安全及疏導、違規取締勤務，共取締12輛噪音車及其他違規類型56件，整體活動秩序良好，未發生任何交通事故，顯示多數車友在警方協助與引導下，共同維護了道路安全與秩序。

瑞芳分局表示，活動安排在基隆市調和街轉運站登場，吸引近千名車友、約6百輛汽車共襄盛舉，但因車流量大，憂心其他用路人受到影響，便規劃交通安全、疏導及取締違規勤務。

請繼續往下閱讀...

警方除在主要幹道萬瑞快速道路（台62線）及台2線與活動周邊道路加強疏導外，也派員協助指引車流，確保道路暢通，避免人車壅塞。

活動自上午8時開始，現場車友多以展示愛車、交流拍攝為主，絕大多數參與者都遵守交通規範，展現成熟有禮的車迷文化。

警方則針對可疑改裝車及危險駕駛加強攔查，共攔查車輛136輛，通報噪音車12件、取締各類違規56件，均為涉及競速或危險駕車的少數改裝車輛。

分局長沈明義強調，警方執法目的是希望透過適度的引導與安全維護，讓熱愛車輛文化的民眾能在安全環境中盡情交流。警方感謝多數車友的配合與理解，讓這場盛會在熱情與安全之間取得完美平衡。

警方到場設下路檢點，共取締68輛違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

活動現場湧入許多名貴跑車，警方則到場進行交通疏導，並進行攔查，釐清車主有無違規。（記者吳昇儒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法