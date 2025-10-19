越南籍失聯移工拒檢狂奔1公里躲工地草叢 警網包圍心戰喊話逮人

武男拒檢狂奔1公里躲工地草叢，警網團團包圍心戰喊話，武男自知逃不了乖乖就範，並在員警協助下爬出圍籬。（記者鄭淑婷翻攝）

42歲越南籍武姓失聯移工昨（18）日晚間6點多騎乘已註銷號牌的機車外出，途中遇巡邏警攔查他拒檢，高速逃逸約1公里後棄車躲進工地草叢，支援警力趕抵將工地包圍並向武男喊話，武男自知逃不了只好乖乖就範，氣喘吁吁說「跑得很累，不會再逃了」。

桃園警分局埔子派出所警員何柏勳及蘇芊卉巡邏時，在桃園區吉安街與溫州一路口，發現武男所騎乘的機車號牌已註銷，立即進行攔查取締，但武男不願配合高速逃逸，員警則在後尾隨，武男沿吉安街、慈文路、國際路逃逸約1公里後，在大興西路三段與溫州一路口棄車逃逸，他拼命狂奔並跳入一旁的工地內躲藏。

員警觀察該工地四面以鐵皮圍籬圍住，立即通報警網支援，警力迅速將工地包圍，員警對臥倒草叢中的武男喊話，請他抬頭看看四周，並問他有無受傷是否需要救護，武男見狀只好姍姍起身，表示「跑得很累不會再逃了」，最後在員警協助下翻越圍籬，經查他已於去年6月通報失聯，全案移請移民署收容。

