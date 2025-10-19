嘉市高風險路口 75處改善經費有譜

嘉市改善高風險路口，目前已106桿交通共桿照明改善工程。（圖由嘉市政府提供）

嘉市審計室點名嘉市行人及高齡者事故數及死傷人數逐年攀升，建議市府宜善用大數據資料分析高風險路口，研析肇事態樣，以強化執勤與科技執法效能。對此市府表示，去年及今年向中央申請易肇事地點改善經費，先後共獲核定75處路口改善經費補助，正陸續辦理細部設計中。

市府強調，積極推動高風險路口改善作為，每月由警察局提供交通事故件數較多地點肇事資料與碰撞構圖等，列為多事故地點改善計畫；道安聯席會報各小組進行改善研析、會勘討論、確認改善方案後進行改善，並定期追蹤改善績效。

針對行人及高齡者等弱勢用路族群，施行嘉市A1（車禍發生當下或24小時內有人死亡）、A2（有人受傷，或超過24小時後死亡車禍）交通事故減量計畫，以年度與逐月KPI嚴格列管，從工程、執法、教育、宣導、監理、大眾運輸、緊急救護及教育訓練8大面向推動75項改善措施。

工程方面，市府目前已執行118處行穿線後退、10處號誌新設與調整、60處行人專用號誌設置、新設43處行人庇護島、10處智慧型停讓警示設備及106桿交通共桿照明改善等工程。

市警局表示，為遏制交通違規事件，持續評估於高風險路口建置固定式科技執法設備，截至今年元月底止，已設置科學儀器執法設備計23處及科技執法自動偵測系統計19處。

執法方面，針對車輛不停讓行人、無號誌路口未停讓、行人違規等加強取締，截至9月已取締共1721件；今年元月至9月A1事故已較去年同期下降幅達29.4％，顯示整體已漸收成效。

嘉市改善高風險路口，目前已執行10處號誌新設與調整。（圖由嘉市政府提供）

嘉市改善高風險路口，目前已執行新設43處行人庇護島。（圖由嘉市政府提供）

