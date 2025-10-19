為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    退休警轉任保全被解聘 竟朝工作地點丟死老鼠洩憤

    2025/10/19 11:52 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖望安社福館傳前保全陳姓退休員警，不滿被解僱，數次丟死老鼠。（民眾提供）

    澎湖望安社福館傳前保全陳姓退休員警，不滿被解僱，數次丟死老鼠。（民眾提供）

    澎湖望安1名陳姓退休員警，轉任保全工作後遭到解聘，心生不滿，竟連續前往工作地點拋擲死老鼠，並騎車在四周觀望停留，讓昔日同事心生畏懼，卻獲澎湖地檢署不起訴處分，官司結束後，陳持續拋擲死老鼠，望安警分局已加強巡邏約制。

    不起訴書指出，68歲前陳姓保全男，今年5月6日上午6時許、同年月12日上午5時許、同年月18日上午8時許、同年月29日上午11時許，在望安社福館圍牆、停車場附近丟擲死老鼠；復於今年5月3日至5月22日之間，數次騎車於望安社福館門口張望後離開，致昔日4名同事均心生畏懼。

    根據了解，陳姓保全今年未獲續聘保全工作，因而心生不滿，才會丟死老鼠，雖然辯稱是知道有人打掃，才會丟棄小動物屍體。但望安警分局受理報案後，依恐嚇危害安全罪嫌移送，但澎湖地檢署檢察官認為無具體加害生命、身體、自由、名譽、財產等法益之意思表示，決定不起訴處分，全案仍可上訴。

    陳男的4名同事委託律師桂祥晟提出再議，以原本檢察官偵查結果並未完備，尚有瑕疵，高檢署發回繼續偵查；望安警分局表示，全案是依法受理、偵辦並移送在案，尊重司法機關個案裁判結果，轄區分局將持續強化各機關、設施的安全維護。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播