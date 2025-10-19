退休警轉任保全被解聘 竟朝工作地點丟死老鼠洩憤

澎湖望安社福館傳前保全陳姓退休員警，不滿被解僱，數次丟死老鼠。（民眾提供）

澎湖望安1名陳姓退休員警，轉任保全工作後遭到解聘，心生不滿，竟連續前往工作地點拋擲死老鼠，並騎車在四周觀望停留，讓昔日同事心生畏懼，卻獲澎湖地檢署不起訴處分，官司結束後，陳持續拋擲死老鼠，望安警分局已加強巡邏約制。

不起訴書指出，68歲前陳姓保全男，今年5月6日上午6時許、同年月12日上午5時許、同年月18日上午8時許、同年月29日上午11時許，在望安社福館圍牆、停車場附近丟擲死老鼠；復於今年5月3日至5月22日之間，數次騎車於望安社福館門口張望後離開，致昔日4名同事均心生畏懼。

根據了解，陳姓保全今年未獲續聘保全工作，因而心生不滿，才會丟死老鼠，雖然辯稱是知道有人打掃，才會丟棄小動物屍體。但望安警分局受理報案後，依恐嚇危害安全罪嫌移送，但澎湖地檢署檢察官認為無具體加害生命、身體、自由、名譽、財產等法益之意思表示，決定不起訴處分，全案仍可上訴。

陳男的4名同事委託律師桂祥晟提出再議，以原本檢察官偵查結果並未完備，尚有瑕疵，高檢署發回繼續偵查；望安警分局表示，全案是依法受理、偵辦並移送在案，尊重司法機關個案裁判結果，轄區分局將持續強化各機關、設施的安全維護。

