    首頁 > 社會

    桃園男童昏迷送醫營養不良致腦萎縮還有新舊傷 檢起訴狠心惡母

    2025/10/19 11:53 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市葉姓女子涉嫌對4歲兒長期施虐且未給予足夠營養，造成男童腦萎縮昏迷；桃檢調查後將她依家暴傷害、妨害兒童發育等罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市1名林姓男童去年4歲時在家中突然昏迷被送醫救治，衛生福利部桃園醫院診斷發現男童因長期營養不良瘦骨嶙峋且出現腦萎縮，身上更有多處新舊傷痕，通報疑似兒虐事件。桃園地檢署查出男童葉姓母親涉嫌長期未給男童適當飲食、更忽視男童吃不飽的反應，見男童偷吃食物還拿熱熔膠棒毆打四肢及軀幹，近日偵結將狠心惡母依家庭暴力及妨害兒童發育罪嫌等提起公訴。

    檢警調查，受害林姓男童於2020年初出生，卻從2歲半開始，生母葉女就長期未提供足夠營養，且葉女更是忽視男童經常反映吃不飽，導致男童因為營養不良出現腦萎縮情況；去年3月14日中午，林姓男童突然在家中昏迷，被送至桃園醫院救治時昏迷指數為4，醫師診察發現男童瘦骨嶙峋出現腦萎縮情況，而且身體四肢、軀幹更有多處新舊傷痕，研判遭受虐待而通報疑似兒虐事件。

    警方與桃園市府社會局介入立即將男童安置保護，查出男童葉姓生母涉案送辦。桃園地檢署調查時，葉女避重就輕指稱是正當管教、否認虐童，還稱說兒子變瘦是因為1歲就醫時診斷出腸胃吸收不良、必須飲食清淡，至於身上的傷痕是因案發前2日兒子偷吃食物，她用熱熔膠棒「管教」；但檢察官依男童健保就醫紀錄發函詢問相關醫院均回文表示不曾診斷男童有腸胃吸收問題，更無飲食禁忌，足認葉女所稱為子虛烏有，且男童全身傷痕新舊橫陳，應是長期受虐，偵結將葉女依家暴傷害、妨害兒童發育罪嫌起訴，並請法官從重依成年人對未成年人為傷害罪量刑。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

