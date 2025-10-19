為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    豪車也難逃法網！本田S2000跑山 半路被揪噪音超標挨罰

    2025/10/19 11:03 記者鄭淑婷／桃園報導
    警方在台7線攔查外型搶眼的本田S2000跑車，經檢測噪音超標，當場開罰張姓駕駛2700元。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在台7線攔查外型搶眼的本田S2000跑車，經檢測噪音超標，當場開罰張姓駕駛2700元。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市大溪警分局昨（18）日配合環保局及監理單位，於台7線10公里處執行靜桃專案聯合稽查勤務，針對疑似改裝噪音車輛進行攔查，攔查車輛中有3輛經檢測噪音分貝超標並當場開單告發，包括1輛要價390萬元的本田S2000跑車。

    警方表示，此次勤務首輛攔查的車輛，即是外型搶眼的本田S2000跑車，該車排氣聲浪震耳欲聾，員警以分貝儀檢測確認果然超標，當場開罰張姓駕駛2700元，堪稱「豪車也難逃法網」；而另名剛考取大型重機駕照的陳姓騎士，趁著好天氣騎著價值10多萬元的重機上山出遊，卻因排氣管噪音高達118分貝、超標24分貝，遭罰3600元，創下當日最高紀錄，讓他直呼「貴又吵真吃虧」。

    大溪警分局表示，今年以來持續針對危險駕駛及各類違規行為加強取締，累計超速取締件數已達1萬7274件，展現警方維護居民安寧與道路安全的決心，也提醒，噪音車不僅擾人清夢，更容易引起民怨與糾紛，將持續強化靜桃專案稽查，嚴格取締非法改裝車輛。

    剛考取大型重機駕照的陳姓騎士，趁著好天氣騎著重機上山出遊，卻因排氣管噪音超標，被開罰3600元。（記者鄭淑婷翻攝）

    剛考取大型重機駕照的陳姓騎士，趁著好天氣騎著重機上山出遊，卻因排氣管噪音超標，被開罰3600元。（記者鄭淑婷翻攝）

