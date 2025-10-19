為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    黃牛？搶購BLACKPINK演唱會門票爆糾紛 高雄外籍男送辦

    2025/10/19 10:54 記者洪臣宏／高雄報導
    警方將印尼籍「嘉」男送辦。（民眾提供）

    警方將印尼籍「嘉」男送辦。（民眾提供）

    韓國女團BLACKPINK昨（18）日在高雄國家體育場（世運主場館）熱鬧開唱，場外卻爆發代購票券糾紛，10餘名粉絲不得其門而入，圍著協助購票的印尼籍男子「嘉」理論，怒向警方報案，警方初估被害者可能多達30人，合計金額約14萬元，訊後依背信罪嫌將嘉男送辦。

    左營警分局18日晚間6時許於BLACKPINK演唱會現場接獲外籍人士報案，稱委託他人購買門票，卻拿不到票無法入場。

    經了解，25歲嘉男聲稱可以協助購買門票，透過網路社群IG及朋友介紹招攬，卻因一票難求，疑似無法搶購到足夠票數提供給已付款粉絲，他提出替代方案，包括更改為今（19）日場次，但無法與被害人達成共識，又聲稱因ATM單日提款限額，無法全數返還價金給現場10餘位被害人。初步統計受害者約30人，未依約提供門票約50張。全案以違反背信罪嫌將嘉男移由橋頭地檢署偵辦。

    另外，該行為另涉違反文化創意產業發展法第10條之1第2項規定，及社會秩序維護法64條，可處三日以下拘留及3萬元以下罰鍰等，警方一倂查處究責。

